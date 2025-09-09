I Lakhdar ora sono cittadini italiani: "Per noi, cavriaghesi da sempre"

Finalmente sono italiani anche per lo Stato, ma nei cuori di tutti i cavriaghesi Mostafa Lakhdar (di origine marocchina) e suo figlio Ryan lo erano già da tempo. Nelle scorse ore in Municipio la sindaca Francesca Bedogni ha conferito loro ufficialmente la cittadinanza italiana con una cerimonia semplice ma carica di emozione.

Un momento importante non solo per i diretti protagonisti, ma per l’intera comunità che da anni riconosce in Musta – come tutti lo chiamano con affetto – una presenza costante e positiva. Lakhdar, infatti, non ha mai smesso di partecipare attivamente alla vita sociale e sportiva del paese, in particolare attraverso il Celtic Cavriago, squadra di calcio in cui è collaboratore, genitore appassionato e punto di riferimento per tanti ragazzi.

La sua storia è segnata da una ferita profonda: la tragica scomparsa del figlio minore Youness, travolto da un camion a soli 12 anni a Cella, il 4 dicembre 2020. Un dolore immenso, che avrebbe potuto allontanarlo dalla comunità, ma che al contrario lo ha spinto ad esserci ancora di più, con generosità e coraggio, spesso accanto alla moglie Wafa’a, trasformando la sofferenza in impegno e presenza.

"Conferire una cittadinanza è sempre una grande emozione – ha spiegato la sindaca Bedogni –. Ogni giuramento viene pronunciato con voce tremante ed è carico di promesse per il futuro, di orgoglio e di commozione per il lungo cammino compiuto fino a diventare finalmente italiani. Ufficialmente italiani, perché dentro, nel cuore, lo si è già da tanto. Musta per tutte tutti noi è sempre stato cavriaghese: lui, la sua famiglia e il piccolo Youness che portiamo tutti nel cuore".

f.c.