I lariani sono lanciatissimi. La Reggiana tenta lo sgambetto

Con la rabbia e la delusione del pari di Pisa, con gli occhi che guardano al solito obiettivo, con la testa che dice che oggi sarà durissima, ma col cuore che crede nei sogni e che dice che tutto è possibile: scenderà in campo così, oggi, la Reggiana.

Alle ore 14 inizierà, sul terreno di casa, la sfida col forte Como: i lariani sono lanciatissimi, e con 38 punti sono secondi al pari del Venezia (dietro il Parma). Nelle ultime undici hanno perso solo col Brescia, pareggiando tre volte e vincendo sette gare. La prima al "Città del Tricolore" del 2024 non sarà una sfida banale, quindi, per la Reggiana, che però ha dalla sua un dato confortante: considerando le prime sei in classifica, ha perso solo col Cittadella (pareggiato con Parma, Como e Cremonese, e vinto con Venezia e Catanzaro).

Se non è una "ammazza big" poco ci manca.

Nesta proverà a fare lo sgambetto al Como col 3-4-2-1 visto nelle ultime tre uscite (due vittorie e un pari che sono valsi l’11° posto con 24 punti).

Davanti a Bardi ci saranno Sampirisi a destra e Marcandalli a sinistra.

Al centro è in dubbio Romagna (affaticamento muscolare).

Facile pensare alla prudenza: al suo posto Szyminski è favorito su capitan Rozzio, che non gioca dal Modena (2 dicembre).

A Pisa Fiamozzi a sinistra ha "bilanciato" un più offensivo Portanova a destra: stavolta, seguendo lo stesso principio, potremmo vedere sull’out mancino Pieragnolo (rientra dalla squalifica) con Fiamozzi a destra.

In mezzo non c’è Bianco, squalificato: aveva saltato per lo stesso motivo il Venezia (vittoria per 1-0).

Potremmo, così, vedere insieme Kabashi e Cigarini: il reggiano non gioca dal 25 novembre e scalpita.

Sulla trequarti rientra Girma dopo i problemi gastrointestinali di Pisa, e di fianco a lui ballottaggio tra Portanova e Antiste, col primo favorito (potrà giocare regolarmente visto che il Collegio di Garanzia del Coni ha rinviato il giudizio alla Corte d’appello della Figc: ne parliamo nelle pagine del Qn).

Davanti sempre Gondo.

I diffidati sono Cigarini, Girma e Portanova; Pettinari e Da Riva sono out, visto che partiranno nel mercato.

Con questo assetto Nesta sfiderà Fabregas: dagli ottavi di Champions League del 2008 (il Milan di Nesta perse tra andata e ritorno 2-0 con l’Arsenal dello spagnolo), alla Serie B.

Nell’attesa che consegua il patentino Uefa Pro, Fabregas sarà affiancato dal gallese Osian Roberts, che sulla Reggiana ha detto: "È in forma ed è pericolosa, ha segnato in 12 delle ultime 13 gare".

Su Nesta. "Uno dei migliori difensori di sempre, sono molto felice quando le leggende scelgono di allenare".

Fabregas e Roberts possono contare su giocatori di prima fascia: il 4-4-2 lariano ha pedine come Barba in difesa (101 presenze in Serie A) e Cutrone in attacco (121 presenze in A, con 20 gol; col Milan 90 presenze e 27 gol in tutte le competizioni). Proprio l’attaccante è il migliore dei suoi con 8 reti: tutte su azione, e nessuno ne ha fatte di più in movimento in questa B.

È anche il giocatore ad aver fatto più tiri in campionato: ben 69.

Dopo Tutino del Cosenza (7) è quello ad aver colpito più legni (4).

Insomma: un pericolo costante. Nel mentre Cerri è passato all’Empoli, ma le cartucce non mancano, vedi il talento di Verdi (231 presenze, 37 gol e 32 assist in Serie A).

Un dato curioso riguarda le due squadre: il Como è la squadra ad aver concluso col tiro più contropiedi (21, di cui quattro in gol), la Reggiana meno di tutti (col Pisa), solo quattro.

I tifosi ospiti saranno 885 (sono 1785 i tagliandi venduti in tutto): una grande gara che richiede una grande Reggiana.