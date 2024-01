"I lavoratori del Diagnosi e Cura si aspettano soluzioni concrete"

Proseguono gli incontri tra Azienda Usl e sindacati per dare risposte ai problemi di sicurezza lamentati dagli operatori del reparto Diagnosi e Cura dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. Nei giorni scorsi, in un nuovo incontro, è emerso l’impegno dell’Azienda sanitaria locale a inserire in un documento, da concordare coi sindacati, tempi e step di realizzazione a breve, medio e lungo termine per risolvere i problemi. Si tratta soprattutto di aumentare la sicurezza di lavoratori e utenti nella struttura stessa, incrementare la formazione specifica proposta agli operatori e, non ultimo, il possibile ritorno del servizio nella città di Reggio, in locali adeguati.

"Il trasferimento del reparto di Diagnosi e Cura in città – dicono dalla Fp Cgil – non può da solo rappresentare la soluzione al problema delle aggressioni subite dal personale. Occorre anche la progettazione degli spazi interni ed esterni adeguata alle varie esigenze particolari del servizio. E per una progettazione di qualità è fondamentale ascoltare le istanze dei lavoratori che nel servizio lavorano quotidianamente. E’ necessaria anche una maggiore valorizzazione dell’impegno lavorativo ragionando in moro chiaro pure su una equiparazione in termini di indennità a quelle del personale dell’emergenza-urgenza, considerando che si garantisce un servizio analogo, anche se limitato alla sfera della salute mentale".