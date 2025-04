I lavoratori della Butler scioperano con i colleghi di Bologna

Uno sciopero che ha coinvolto ieri, per la prima volta insieme, tutti i lavoratori del Gruppo Vsg – che ha una sede anche a Rolo, rappresentato dalla Butler di via dell’Ecologia – riuniti al presidio davanti allo stabilimento Ravaglioli di Bologna. Uno sciopero attuato contro "le gravi scelte di un piano industriale che non garantisce la piena occupazione in tutti gli stabilimenti e non fa chiarezza sugli investimenti necessari, oltre che contro una gestione della trattativa volta a rinviare costantemente da oltre un anno il confronto per la definizione di un contratto integrativo di gruppo". I sindacati contestano inoltre la decisione unilaterale dei dirigenti del Gruppo Vsg di sospendere le trattative e annullare un incontro sindacale già fissato.

"Se la dirigenza aziendale aveva le risposte alle richieste sindacali – dicono da Fim, Fiom e Uilm – perché non ha confermato l’incontro? Perché non ha deciso di "smentire" le preoccupazioni di sindacati e lavoratori, presentando tutte le proprie proposte a cui dice di aver lavorato? Tornino sui loro passi riavviando quelle trattative che ha dichiarato di aver sospeso".