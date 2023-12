I lavoratori Ems: "Ci sentiamo presi in giro"

MONTECCHIO

Francesca Chilloni

Da quei cancelli fino a qualche mese fa uscivano dirigenti dell’Ems Group a bordo di luxury car. Adesso lì davanti ci sono dipendenti e fornitori in picchetto mentre a pochi metri, nello stabilimento ex Mectra di via Galvani, gli stessi dirigenti stanno mostrando la "merce" ai creditori e all’azienda italiana che la scorsa settimana ha presentato una proposta di acquisto vincolante per il colosso del packaging. Al secondo giorno di sciopero c’è ancora speranza e volontà di rimboccarsi le maniche: di mostrare perché quelle aziende che il Fondo Xenon ha comprato e posto sotto il logo Ems possono essere ancora i leader mondiali del settore, con macchinari da 10 milioni di euro acquistati da big come Coca-Cola Company. Tra gli scioperanti arriva anche il sindaco Fausto Torelli, che ribadisce la forte presenza come garante dell’amministrazione comunale nella trattativa per superare la crisi; tornerà oggi, giorno in cui Xenon dovrebbe fare il nome del compratore e rivelare la bozza d’accordo. "Se i creditori accetteranno, si dovrebbe formalizzare la proposta di acquisto - spiega Vincenzo Parrucchella, di Fiom Cgil –. Ad oggi non ne conosciamo il contenuto, temiamo non salvaguardi i lavoratori e l’indotto, sia a Montecchio che a Fontevivo di Parma. Siamo sul piede di guerra". "Siamo arrabbiati – afferma l’impiegata Silvia Longarini –. Non riusciamo ad avere un dialogo, ci sentiamo presi in giro perché quando chiediamo spiegazioni ci mandano email in cui scrivono ‘va tutto bene’. C’è grandissima sfiducia, in particolare verso il Ceo che rappresenta il Fondo Xenon… che ha detto che qui non ci mette più un soldo". Le fa eco Mario Olivito, di Fim Cisl: "È un buon caso-scuola per evidenziare come gruppi finanziari possano distruggere le imprese e il territorio. Quando un fondo prende in mano delle aziende e non riesce a farle andare bene, non si preoccupa delle ricadute sociali. Se in 3-4 anni riesce a far fruttare la società, bene. Se non riesce, vende anche se ci rimettono 500 lavoratori e tutto il territorio. Bisogna stare attenti: molte aziende reggiane stanno andando in mano a fondi". E aggiunge: "Come fa una società ad avere a gennaio un bilancio positivo, anche se di poco, e a dicembre dichiarare circa 300 milioni di debiti? Come hanno fatto, pur in presenza di ordini e di clienti?" Andrea Gerra, dipendente da vent’anni, aggiunge: "I manager di Ems vengono da altri settori, non conoscono il prodotto, hanno persino cercato fornitori fuori dal distretto del packaging. L’azienda di Fontevivo fatturava 40 milioni all’anno. Sono rimasti 45 dipendenti. Si è ottenuto il congelamento della chiusura e del loro trasferimento a Montecchio fino all’8 gennaio". Il meccanico Martin D’Alessandro si dice "sereno perché finalmente si prende atto della conduzione fallimentare di Xenon e si parla dei lavoratori". E Giorgo Boffa, fornitore da 23 anni, si aspetta "il bene dell’azienda, noi creditori non vediamo soldi da giugno e abbiamo tutte le fatture bloccate".