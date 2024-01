"I lavori ogni giorno dalle 8,30 alle 18"

Sulla riqualificazione della via Emilia a Cella iniziata nelle scorse ore l’amministrazione precisa che "i lavori del Comune riguardano la riqualificazione e miglioramento della sicurezza della stessa via Emilia storica e per questo motivo non possono comprendere la via Emilia bis o l’installazione degli autovelox, la cui approvazione compete allo Stato", intervenendo in merito alle richieste del comitato ’Mattone su Mattone’ da noi ospitate. "Nello specifico dei lavori – prosegue la nota del Comune – l’orario ammesso per il cantiere è dalle 8,30 alle 18 (e non 18,30 come inizialmente comunicato, ndr) ed è stato valutato a seguito dell’analisi dei flussi di traffico svolta nel mese di gennaio, escludendo così gli orari di punta e organizzando i lavori in modo da arrecare minor problemi possibili al traffico. Una ulteriore riduzione o frammentazione degli orari di lavoro avrebbe comportato l’allungamento dei tempi del cantiere anche di qualche mese, in questo modo invece la fine dei lavori a Cella è prevista per fine maggio". E conclude: "La fine attività di cantiere alle 18 è da intendersi come limite massimo, anche se nelle prime fasi i lavori quotidiani termineranno prima, in quanto per ragioni di sicurezza il cantiere viene ritirato prima del tramonto".