I ‘leoni’ del Garda sempre duri a "morire"

Sedici sfide, per buona parte mai banali, tra Reggiana e FeralpiSalò, coi gardesani avanti 8-5 in termini di vittorie (5 i pareggi) e un bilancio perfettamente in equilibrio al "Città del Tricolore", con 4 vittorie per parte e un pari. Le prime sfide non sorridono ai granata, visto che la FeralpiSalò conquista 4 vittorie di fila: nel 2012/13 una doppietta del reggiano d’adozione Finocchio rimonta il vantaggio emiliano di Ardizzone, mentre a Reggio finisce con un inatteso 1-4; l’anno seguente la Reggiana perde 2-0 in trasferta e 1-0 in casa, con tutte le reti siglate da Miracoli. Nel 2015/16 arriva la riscossa, con un duplice 3-0. Nel 2016/17 Cesarini firma l’1-0 al Giglio, mentre al ritorno si assiste ad un match pazzo: gli uomini di Menichini vincono 4-1 a 30’ dalla fine, per poi subire 3 reti in 12’ e chiudere in parità. Nei playoff, alla Reggiana, basta il 2-2 per passare il turno, nonostante il reggiano Ferretti porti due volte avanti i suoi. Nel 2017/18 è ancora Guerra a firmare l’1-2 esterno della Feralpi all’esordio; in riva al lago invece la Reggiana è perfetta fino al 45’, con uno 0-2 firmato Altinier-Bovo, prima del tris di Ferretti in 7’ che rovescia il punteggio. Nel 2019/20 l’undici di Alvini domina in casa, con un 4-1 mentre al ritorno è 1-1. Nel 2021/22 le due squadre si ritrovano nuovamente ai playoff, che stavolta sono amarissimi: Guerra firma l’1-0 a casa, Miracoli fa doppietta a Reggio e, nonostante l’1-2 di Cremonesi, la B resta una chimera. Quest’anno, sul neutro di Piacenza, un altro 3-0 coi verde-blu stesi da Antiste, Cigarini e Pieragnolo.

Damiano Reverberi