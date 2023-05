I "libri umani" tornano in biblioteca a raccontare le loro storie di vita

Nella biblioteca Pablo Neruda di Albinea oggi, dalle 10.30 alle 12.30, i ‘libri umani’ torneranno a raccontarsi: sarà una nuova occasione per conoscere le storie di Anne-Cécile, Antonella, Corrado, Elena, Erica, Gervasio, Giulia, Luciano, Maurizio, Stefania, Stela. Sono studenti stranieri della scuola di italiano, ragazzi e adulti ‘fragili’ frequentanti il Sap (servizio di aiuto alla persona) dell’Unione Colline Matildiche o seguiti dalla rete pubblico-privata Strade e semplici cittadini. Durante la mattinata sarà possibile prendere in prestito un libro vivente per 20 minuti e ascoltare la sua storia. La biblioteca vivente è una vera e propria biblioteca con lettori, bibliotecari e un catalogo di libri fatto di persone. La lettura consiste nell’ascoltare quello che il libro ha da raccontare ed eventualmente parlarne con lui. Per maggiori informazioni chiamare il numero 0522590262.

m. b.