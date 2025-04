I liceali, bravi anche col tosaerba

Decoro e cura degli Orti di San Francesco affidati agli studenti del liceo Corso di Correggio. Grazie a una convenzione firmata col Comune di Correggio, infatti, i rappresentanti della scuola di via Roma hanno ottenuto la storica area per poterla rendere migliore e accogliente. Gli Orti di San Francesco, infatti, si trovano accanto alla sede scolastica. Le condizioni di quello spazio hanno fatto riflettere tanti correggesi, soprattutto dopo che negli ultimi anni l’area si è spesso trovata in condizioni non proprio dignitose, vista pure bellezza e storicità del luogo. Dunque, per fare qualcosa di utile alla comunità, è entrata in campo anche la scuola, presentando un progetto accolto da consiglio di istituto e Comune. "Il risultato – dicono Francesco Vallarino, Virginia Mora, Emanuele Salsi e Davide Cigarini – è stato un gran lavoro di squadra, che ha portato alla firma di una convenzione tra Comune e scuola per concederci lo spazio per ricreazioni e lezioni all’aperto, oltre che per futuri eventi pubblici. Nei giorni scorsi si è avuta l’inaugurazione ufficiale, dopo che un gruppo organizzato tra studenti, genitori e docenti si è preso a carico la cura e la manutenzione del luogo. Lo spazio verrà mantenuto e curato da un gruppo di volontari all’interno dell’istituto, cercando di renderlo sempre più accessibile e accogliente per tutta la cittadinanza. Si spera inoltre nella possibilità di utilizzare l’area degli Orti per serate pubbliche della scuola come Notte del Classico o Fotografia Europea".

Antonio Lecci