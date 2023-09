I licenziati della Grissin Bon non mollano

Terza giornata di sciopero per i 18 lavoratori in appalto alla Grissin Bon, e licenziati dalla Movinlog spa che interromperà il rapporto di lavoro dal 10 ottobre.

Il gruppo, insieme ai rappresentanti di Adl Cobas, ieri ha portato la protesta davanti alla Prefettura di Reggio. Intanto, interpellata sulla questione, Movinlog si è riservata di rispondere alle domande del nostro giornale nei prossimi giorni.

"Continueremo la mobilitazione fino all’assunzione diretta dei lavoratori" in Grissin Bon, scrivono dal Cobas, annunciando che una iniziativa pubblica sul tema del lavoro in appalto sia nel settore privato che in quello pubblico: l’incontro è fissato per la sera di lunedì prossimo, alle ore 20.30, presso la sede reggiano di Adl in viale Risorgimento 21. Sarà presente per incontrare i lavoratori in sciopero e parlare della vertenza la deputata Stefania Ascari, del Movimento 5 Stelle; l’invito però è esteso a tutti i lavoratori in appalto. Lo sciopero intende "denunciare che dopo anni di sacrifici dei lavoratori in appalto, la decisione della committenza Grissin Bon di sostituirli con nuovi lavoratori interinali, non utilizzando il cambio appalto che prevede, tramite la clausola di salvaguardia, l’obbligo di riassunzione".

Questo sarebbe accaduto quando i lavoratori hanno richiesto il rispetto del Contratto nazionale di lavoro della Logistica e l’adeguamento dei livelli inquadrativi previsti per legge, organizzandosi con l’Adl Cobas. Perché il sindacato autonomo chiede l’assunzione diretta da parte della nota azienda alimentare con sede a Calerno? Lo spiegano i sindacalisti coordinati da Silvio Rosati: "L’appalto in questi anni si è svolto in modo anomalo tanto che Grissin Bon gli aveva dodati di strumenti propri i lavoratori in appalto per ordinare le preparazioni delle materie prime, i tempi di carico e di scarico delle merci. Questa modalità è in contraddizione con la normativa vigente della gestione degli appalti che è molto chiara e ha permesso alla Grissin Bon di applicare il Contratto Logistica invece di quello applicato ai lavoratori diretti Ccnl Alimentari, con un risparmio annuo per ogni lavoratore di circa 2mila euro".

Quei lavoratori sono stati in appalto anche per 15 anni con il cambio di almeno 4 aziende e coop, che via via li ricollocavano sempre alla Grissin Bon. La risposta alle richieste sindacali "si riduce all’estromissione di chi in quel posto di lavoro ci ha lasciato la salute e anni della propria vita.

Abbiamo cercato da giugno una via conciliativa, per trovare una soluzione che da un lato sanasse in parte le irregolarità e il recupero in parte dei soldi persi dai lavoratori sul trattamento economico futuro. La risposta si è tradotta nel modo più irresponsabile e vergognoso".

Francesca Chilloni