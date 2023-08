I Lions passano a Scandiano

Un cammino di 350 chilometri, suddiviso in dieci tappe (tra cui anche Scandiano) per raccogliere fondi a favore del Lions Clubs International Foundation che sostiene progetti concreti di ricerca e assistenza per i piccoli malati oncologici e per le loro famiglie.

‘Due mari di solidarietà’ è il titolo del progetto di valore etico e morale con cui il neo governatore del distretto Lions 108Tb, avvocato Giorgio Ferroni, inizia l’annata lionistica 2023-24.

I Lions italiani continuano la raccolta fondi a favore della ricerca per la lotta al cancro infantile.

Partito dalle coste liguri il 12 agosto, Ferroni percorrerà circa 350 chilometri e farà tappa a Pontremoli, Ghiare, Felino, Scandiano, Ca’ De Barozzi, Castenaso, Argenta, Comacchio per arrivare all’Abbazia di Pomposa in provincia di Ferrara.

"Durante il percorso incontrerò diverse comunità locali con cui avrò l’opportunità di condividere questa esperienza di cui mi faccio portavoce e testimonial con l’obiettivo di sensibilizzare le persone alla promozione di una raccolta fondi finalizzata a sostenere la ricerca a favore dei bambini – dice Ferroni –. Un’iniziativa di valore a cui hanno aderito fin da subito tanti amici, non solo Lions, che mi hanno aiutato negli allenamenti di preparazione e regalandomi nuovi stimoli".

