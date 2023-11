I Little Big sul palco del Fuori Orario Stasera concerti di musica dal vivo in diverse location: al Teatro di Brescello i Ma Noi No con un tributo ai Nomadi, al Fuori Orario di Taneto di Gattatico i Little Big e al Girasole di Fosdondo di Correggio il Molleggiato 2 con un tributo ad Adriano Celentano.