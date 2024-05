’I love circus’, ecco il programma delle arti circensi

Anche quest’anno a Scandiano durante il Festivalove non mancheranno gli spettacoli circensi del progetto ‘I love circus’ in rete con i principali festival europei di queste discipline a cura dell’Ufficio Incredibile. Gli spettacoli, che combinano teatro di strada, marionette, giocoleria, clowneria e acrobazie, si terranno in piazza Primo maggio nelle serate di venerdì e sabato, incantando adulti e bambini. Si parte il 31 maggio (alle 19.30 e 22.45) con l’artista Gaia Ma che propone uno spettacolo comico, poetico e romantico. Replica il primo giugno alle 18.30 e 21. Gaia Ma è un artista multidisciplinare che dopo alcuni anni nel mondo dell’arte figurativa scopre e si dedica alla clownerie e al teatro di strada: clownessa, giocoliera, ballerina di tip-tap e suonatrice di fisarmonica. Dal Belgio ‘Les Contes D’asphalt’ proporranno il 31 maggio dalle 20 lo spettacolo itinerante Odil con le loro marionette giganti. Replica il primo giugno dalle 19.15 e 22.15. È anche previsto Mr Dyvinetz dal Cile che presenta ‘Vari’, uno spettacolo che combina energia, risate, meraviglia e unisce le tecniche di ruota cyr e bicicletta acrobatica. Sarà in scena il 31 maggio alle 20.15 e 21.30, primo giugno alle 19.30 e 22.45. Il Duo Laos propone invece una rappresentazione di danza acrobatica mista a tango dal titolo ‘Otros Airese’ il 31 maggio alle 21 e 22; primo giugno alle 20.15 e 21.45. È un duo acrobatico che viene dall’Argentina e si esibisce nei circhi, teatri e festival di tutto il mondo cercando di trasmettere la passione per l’arte circense e acrobazie a due.

m. b.