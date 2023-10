"I love Correggio", la scritta promozionale nel mirino dei vandali

Sulle scritte in plastica di "I love Correggio" si è detto e scritto di tutto: commenti positivi, molto altri negativi, in particolare per l’installazione di una struttura pubblica in una zona dove impegni concreti e investimenti per il rilancio (del centro storico) spesso risultano mancare. E ora ci si mettono anche i vandali. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni cittadini hanno notato i vari pezzi della scritta che non erano più al loro posto, colpiti e ribaltati nell’adiacente area verde da persone finora rimaste sconosciute (foto).

L’episodio è stato subito segnalato alla caserma della polizia locale, che si trova al di là della strada, a poche decine di metri di distanza. Gli agenti hanno compiuto un sopralluogo, ascoltando pure alcuni testimoni che hanno parlato di un rumore, come un tonfo, arrivato da quella zona, scoprendo poi quanto era successo. Da escludere assolutamente l’ipotesi di un incidente, visto che l’area in questione non è accessibile dalla vicina strada, essendo affacciata su una zona pedonale. Ora sono in corso gli accertamenti per far luce sulla vicenda e risalire ai responsabile del vandalismo.