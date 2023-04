I lupi attaccano e sbranano una mucca in un’azienda agricola

Lupi attaccano un animale in un’azienda agricola a San Giovani di Querciola: azzannata una mucca. Il primo assalto è avvenuto domenica notte. "Avevo portato la mucca all’esterno della stalla perché non stava bene, nella speranza che si riprendesse restando sul terreno – dice il titolare dell’azienda agricola –. Lunedì ho scoperto che un lupo nella notte aveva morsicato il bovino che inizialmente era riuscito a salvarsi. Ho quindi informato l’Ausl. Mi hanno consigliato però, per evitare ulteriori sofferenze alla mucca, di sopprimerla. Ho dunque chiamato un veterinario. L’animale è deceduto e, in attesa del suo recupero in programma nella giornata di ieri perché il 25 aprile era festa, i lupi sono tornati nuovamente sul posto per sbranarla ancora".

L’imprenditore agricolo di San Giovanni di Querciola è molto dispiaciuto per quello che è successo ai danni della sua azienda. "Non è la prima volta che subiamo assalti da parte dei lupi – sottolinea amareggiato l’agricoltore –. Il danno economico è piuttosto importante e ammonta a circa 1.500 euro. Mi hanno proposto come soluzione di realizzare un recinto attorno alla mia stalla, ma non possiamo risolvere il problema delle aggressioni dei lupi con questo metodo. Siamo preoccupati per la loro presenza in queste zone". Matteo Barca