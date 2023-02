I lupi nella Bassa a caccia di nutrie "Sono sempre più vicini alle case"

Si allunga l’elenco di avvistamenti di lupi nella Bassa, in particolare nelle campagne tra Gualtieri, Boretto, Cadelbosco Sopra, ma anche verso Correggio e Campagnola.

Da mesi, ormai, si ripetono segnalazioni di lupi, anche in gruppi di tre o quattro esemplari, perfino nei pressi degli argini del fiume Po. Ma ora la presenza di questi animali sembra farsi sempre più frequente.

Lo segnala pure il consigliere comunale Roberto Cocconi, di Castelnovo Sotto, testimone diretto del passaggio di alcuni lupi a pochissimi metri dalla sua abitazione.

"Vivendo in campagna, ho anche alcuni animali da cortile. Forse sono quelli che fanno gola ai lupi, tanto che – confida Cocconi, che abita alla periferia del paese – li abbiamo visti transitare a 4-5 metri dalla casa. In passato, alla vista delle persone, si allontanavano in gran fretta. Ora, invece, pur non avvicinandosi troppo, tendono a spostarsi con più calma. Come se si fossero abituati alla presenza del’uomo".

Tra i residenti nella zona non manca la preoccupazione: "Fino a quando i lupi si nutrono di nutrie, come abbiamo visto fare in questi giorni (nella foto), la situazione resta sotto controllo.

Siamo preoccupati se, invece, dovessero puntare agli animali domestici, a cani e gatti, oltre che agli animali da cortile, numerosi nelle abitazioni di campagna della zona", conclude Cocconi.