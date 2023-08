I lussuriosi di Dante oggi a Cervarezza

Dante torna nella montagna reggiana: oggi alle 18,30 nella chiesa di Cervarezza Terme si svolgerà uno spettacolo in ricordo del passaggio di Dante Alighieri dall’Appennino reggiano: "Montasi su in Bismantova e ‘n Cacume con esso i piè; ma qui convien ch’om voli" (Purgatorio, IV, 25-27). Promotore e ideatore è Riccardo Starnotti, guida dantesca di Firenze, in collaborazione con Lucia Viviana e Luca Marcheselli.

Spesso Dante viene ricordato nei borghi dell’Appenino reggiano dove gli abitanti ‘antichi’ e spesso analfabeti, sapevano la Divina Commedia a memoria. Lo spettacolo di oggi richiamerà l’attenzione sul quinto canto dell’inferno in cui Dante parla dei dei lussuriosi. A completare la serata sarà presentato il libro ’I diari di Dante, la leggenda si è avverata’ di Starnotti.

s.b.