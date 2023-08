"I mangimifici applichino il Ccnl"

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra la sindaca di Novellara e vicepresidente della Provincia, Elena Carletti e una delegazione sindacale composta da rappresentanti della Flai Cgil di Reggio. Un incontro, richiesto unitariamente dalle federazioni del settore agroindustriale, che ha avuto come oggetto la vertenza generale per la corretta e completa applicazione del Ccnl dell’Industria alimentare. I rappresentanti sindacali hanno illustrato alla sindaca il merito della vertenza che riguarda la Methodo Chemicals e la Società Italiana Werisan, aziende che operano nel settore mangimisitico e che hanno stabilimenti produttivi nel territorio comunale di Novellara, le quali aderiscono a una delle associazioni del settore (Assalzoo) non firmataria del rinnovo del Ccnl avvenuto il 30 luglio 2020. Assalzoo, associazione per le imprese mangimistiche private italiane, Assocarni, settore della lavorazione delle carni, ed Italmopa, aziende molitorie e pastifici, non hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl dell’industria alimentare facendosi promotrici di un nuovo e diverso Ccnl di filiera e dando indicazioni alle aziende loro aderenti di non erogare gli incrementi retributivi decorrenti dal mese di aprile 2023.

"In un contesto nazionale caratterizzato da gravi difficoltà, in cui dipendenti continuano a subire un’importante perdita del potere di acquisto collegata all’imprevedibile impennata inflattiva, in un territorio dove negli ultimi anni il settore agroalimentare ha registrato elevati profitti, è inverosimile che le aziende cerchino scorciatoie per non riconoscere il giusto compenso ai dipendenti – sottolinea la Flai provinciale –. La sindaca Carletti in questo senso ha manifestato preoccupazione e attenzione alle questioni illustrate dal sindacato e si è detta ’disponibile ad assumere un’iniziativa nei prossimi giorni tesa a favorire le condizioni per la ricomposizione della vertenza’".

"Registriamo positivamente l’attenzione della sindaca – ha concluso Sara Varini della Flai Cgil di Reggio – è di fondamentale importanza valorizzare i Ccnl e auspichiamo di poter scongiurare l’approdo per queste aziende a un contratto di ’serie B’ con salari e diritti al ribasso. Il Ccnl dell’industria alimentare è l’unico contratto di settore esistente che riconosce il giusto compenso e lo difenderemo con tutti i mezzi a disposizione".