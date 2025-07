I martiri del 7 luglio. La celebrazione in città con le letture di Maggiani

A distanza di sessantacinque anni da quel terribile 7 luglio 1960, Reggio Emilia ricorda i martiri Lauro Farioli, Ovidio Franchi, Emilio Reverberi, Marino Serri e Afro Tondelli, i ragazzi con le magliette a strisce caduti in difesa dei diritti, della libertà e della democrazia.

Il programma della celebrazione avrà inizio alle 17 al Cimitero Monumentale con l’omaggio alle tombe dei caduti da parte dei rappresentanti istituzionali, sindacali e delle associazioni partigiane. A seguire, alle 17.45, in piazza Martiri del 7 luglio, ci sarà la deposizione di una corona al cippo dedicato ai martiri alla presenza di gonfaloni e labari sulle ’Pietre d’inciampo’ in memoria dei caduti poste in cinque luoghi in piazza.

Alle 18 ci si sposterà ai giardini pubblici, dove si terranno gli interventi del sindaco Marco Massari, della vicepresidente della Provincia Francesca Bedogni, di Ettore Farioli, figlio di Lauro, e infine, del giornalista e scrittore Maurizio Maggiani (nella foto).

Altre iniziative collaterali si svolgeranno alle 11 alla Camera del lavoro di Reggio Emilia, in via Roma 53, con la presentazione della figurina della memoria ’Per i morti di Reggio Emilia’ e alle 19, a casa Cervi a Gattatico, si terrà l’inaugurazione del Resistenza Teatro festival e l’apertura della mostra ’I Cervi e i Sarzi: due famiglie, un solo ideale’.

c. c.