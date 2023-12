‘I mercati dell’avvento’ con cibo e artigiani

Continuano a Rubiera le iniziative natalizie con cori, luci, addobbi, zampognari e prelibatezze locali. Oggi alle 21 la pieve romanica di San Faustino ospita una rassegna di canti natalizi a cura del coro di San Faustino, della corale parrocchiale di Rubiera e della corale di Campagnola. Domani a Rubiera nuova giornata de ‘I mercati dell’avvento’. Nel centro storico esposizione specialità enogastronomiche, artigianato di qualità, sfide culinarie tra prodotti tipici reggiani e modenesi, musica, approfondimenti culturali, divertimento, secondo palio ippico. Alle 10 l’Herberia Band inaugurerà la giornata dando il benvenuto ai visitatori con canzoni natalizie, ma la musica accompagnerà tutta la domenica grazie al timbro delle zampogne che Paolo Simonazzi ed Emanuele Reverberi suoneranno per le vie del centro. Gli asinelli di Asini di Reggio di Massimo Montanari ed Eugenia Dallaglio aspettano i bambini per passeggiare insieme, mentre alle 10.30 Christmas School Decoration, grande caccia al tesoro organizzata dall’Aps Genitori Rubiera in collaborazione con i commercianti. Alle 15 non mancherà Babbo Natale.