I metalmeccanici scendono in strada: "Riaprire trattative per il contratto"

Partirà da Porta San Pietro alle 9,30 di stamattina il grande corteo dei metalmeccanici che hanno indetto otto ore di sciopero per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. "Bloccheremo la città – hanno detto le tute blu di Fim, Fiom e Uilm – Ci scusiamo anticipatamente con la cittadinanza per il disagio – A causa dell’indisponibilità di Confindustria e Confapi a trattare per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. Nella provincia di Reggio le famiglie con almeno un dipendente metalmeccanico sono ormai 40mila. Garantire l’aumento del potere d’acquisto con incrementi salariali superiori all’inflazione significa fare il benessere di tutto il territorio, non solo di quelle famiglie".

La manifestazione partirà da porta San Pietro e, al contrario dei tradizionali cortei sindacali, non andrà in centro ma imboccherà la Via Emilia verso Modena, salendo poi su Viale del Partigiano passando da Via Melato, scendendo in Viale dell’Aeronautica per poi concludersi nel centro delle Ex Reggiane dove il comizio finale sarà tenuto da rappresentanti locali di Fim e Uilm e dal Segretario Generale nazionale della Fiom Cgil Michele De Palma. I sindacati chiedono la riapertura della trattativa, dopo la rottura risalente al 12 novembre 2024 sul tavolo dell’industria metalmeccanica.