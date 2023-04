"I miei assessori? Cadamuro, Graziani, De Montis e Mendogni"

La lista "Brescello che vogliamo", guidata da Elena Benassi, che punta al mandato bis come sindaco, ieri sera ha presentato la possibile squadra di giunta in caso di successo elettorale. Rispetto a ora cambierebbe completamente la squadra dell’amministrazione comunale. Il sindaco manterrebbe le deleghe a bilancio e personale, sicurezza, legalità, protezione civile, cultura, servizi educativi, politiche per i giovani. A Davide Graziani, ingegnere e perito agrario, andrebbero le deleghe di pianificazione urbanistica, opere pubbliche, edilizia privata, mobilità, viabilità, sicurezza idraulica. Graziani è stato consigliere di maggioranza a Parma, dal 2017 al 2022, occupandosi di mobilità sostenibile, ambiente, cambiamenti climatici, crisi idrica. Negli ultimi sette anni è stato presidente del Consorzio unico terre golenali di Brescello. Massimo Cadamuro si occuperebbe di patrimonio e manutenzioni, riqualificazione, decoro urbani, ambiente, sviluppo sostenibile, attività produttive. A Claudio Mendogni le deleghe a sport, turismo, commercio, associazionismo locale. A Patrizia De Montis sarebbero affidati politiche socio assistenziali e per le famiglie, politiche abitative e edilizia pubblica, relazioni col sistema sanitario distrettuale, cittadinanza e integrazione.

nelle foto, a sinistra Patrizia De Montis, nelle due piccole dall’alto Massimo Cadamuro e Davide Graziani, a destra Claudio Mendogni