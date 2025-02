"I miei figli parlano dialetto arzan"

Marina Varzaru ha fatto da tramite per inserire altri moldavi nel mondo del lavoro reggiano. "Da quando sono arrivata qui nel 2003 – dice Marina – non mi sono mai spostata da Reggio, la gente è molto accogliente. Ho trovato lavoro subito presso una famiglia e da allora lavoro ininterrottamente come colf. Inoltre, lavoro in un supermercato e, a fronte delle dimissioni di alcuni miei colleghi, ho presentato dei miei connazionali al mio datore di lavoro, trovando un’occupazione per loro. I miei figli più grandi lavorano mentre la più piccola di 16 anni studia, ma tutti hanno tanti amici reggiani, anzi parlano anche un po’ di dialetto. Però mantengono anche la loro componente moldava grazie all’associazione".