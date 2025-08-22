"I miei modelli?. Mia madre e Kevin Durant"

Ventinove anni, da New York, Troy Caupain è il nuovo playmaker della Una Hotels, sostituisce il funambolico, ma con tanti alti e bassi, Winston. Gli si chiede di essere un lucido direttore d’orchestra, con licenza di pungere a mezzo ficcanti puntate offensive. "Sono molto contento di essere qui – esordisce - ringrazio coaching staff e management per avere creduto in me. Sono qui per lavorare duro, in una squadra con tante conferme ma diversi nuovi elementi, specie nel settore lunghi".

Le ragioni della sua preferenza per la Pallacanestro Reggiana? "Già a inizio estate ho avuto modo di parlare con coach Priftis, quando è venuto ad assistere a un work-out che stavo svolgendo. Mi è piaciuta, e ho condiviso, la sua visione. E comune è la mentalità. Anche grazie a questo colloquio ho sposato in pieno la causa della Pallacanestro Reggiana e la sua mission. Indubbiamente ha inciso anche il fatto di poter disputare una Coppa europea".

Cosa le ha chiesto di dare Priftis alla squadra? "Leadership, innanzitutto. Di essere la sua voce sul parquet, di restare sempre coinvolto, focalizzato su quello che succede. E di fare in modo che tutta la squadra sia sempre nelle giuste posizioni".

Ha giocato in diverse Leghe europee, che differenze ha trovato tra l’una e l’altra? "Tecnicamente non tante, anche perché ogni Paese ha il suo modo di giocare a pallacanestro. Semmai i distinguo si basano su quello che vuole da me il coaching staff che mi chiama, le ragioni per cui mi sceglie, cosa vedono di speciale o particolare in me e soprattutto come posso essere utile per performare al meglio col resto del gruppo".

Conosceva già qualcuno dei nuovi compagni biancorossi? "Certo, visto che li ho avuti quasi tutti come avversari. Barford l’ho sfidato in G-League in Usa, ho giocato poi contro Smith in Turchia, Cheatham quando io ero a Brescia e lui a Pesaro. Poi anche contro Vitali e Uglietti".

Come nasce la sua passione per il basket e se ha un giocatore a cui si ispira? "Grazie a mia madre, che è stata un’ex atleta e fonte di ispirazione per avviarmi allo sport. Successivamente ho sempre ammirato Kevin Durant".

Chi è Troy Caupain quando non gioca a basket? "Una persona per cui la famiglia è fondamentale, e infatti li sento spesso. Sono poi legatissimo al mio cane, posto molte cose che lo riguardano sui social. Mi piace poi girare con attenzione e scoprire le città dove gioco. Ho grande passione per il bowling".

