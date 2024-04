"I miei romanzi tra appennino e storicità"

È appassionata di storia, microstoria e psicologia e si destreggia tra il ruolo di mamma e scrittrice. Chiara Guidarini, classe 1976, sposata e con una figlia di 16 anni, vive nel comune di Villa Minozzo da vent’anni, collabora con tre case editrici e con la sua ultima fatica letteraria è arrivata alla 21ª pubblicazione.

’Io dentro ai tuoi occhi’, l’ultimo libro, narra di un uomo, Federico, che cerca l’Istituto Parisi, fa una telefonata, ma risponde la biblioteca di un piccolo paese. A rispondere è Ginevra. Federico riprova, ma risponde sempre Ginevra. Pian piano cresce un’amicizia, insinuando radici profonde e scavando nel passato, tra le ombre di chiese in rovina, monumentali cimiteri, canoniche in disuso e antichi manoscritti. Domande e risposte si alternano tra passato e presente, e conducono i protagonisti a scoprire recessi nascosti nell’animo umano.

"Ho iniziato a scrivere questo libro nel 2018 – racconta –, ma mancava qualcosa: il connotato storico. È rimasto fermo, finché nel 2020 Paolo Lazzaro Capanni, scrittore e mio amico, mi ha raccontato del suo libro, ‘1920’, e ho avuto l’intuizione: mancava il terremoto del ’20. Ho attinto le informazioni necessarie e l’ho terminato con le pennellate storiche".

Ambientato in un paese immaginario della Garfagnana, Cà Maggiore, che però assomiglia a Villa Minozzo e Minozzo, il romanzo non è collocabile in un genere preciso. "Potrebbe essere definito un ‘thriller psicologico’ – precisa –, ho cercato di renderlo agevole e scattante, pur facendo vivere alla protagonista situazioni particolari, al limite della normalità. Ho voluto scrivere anche una storia d’amore a modo mio, con pennellate di stranezze e storicità".

La sua passione per la scrittura risale a quando era piccola. "Ero in 4ª elementare e volevo sposare Atreju de ‘La storia infinita’ – rivela –. L’unica era inventare una storia. Non è stata un’idea mia, ma di una mia cara amica, Diana, che si è messa a scrivere per prima, io l’ho imitata, e non mi sono più fermata". Per Chiara scrivere è "un bisogno", "i romanzi chiamano" e "non si riesce a staccare finché la storia non è finita". Assidua lettrice, per i romanzi storici l’ispirazione le "viene dalla storia stessa". E per il 2024 ha firmato due contratti editoriali. "Questa volta la mia penna sta accarezzando un argomento che ho sempre pensato di non riuscire a trattare – evidenzia –, la seconda guerra mondiale. Mi sono detta ‘proviamo’, ora sto studiando". In Appennino la presentazione di ’Io dentro ai tuoi occhi’ è in programma per il 4 maggio, alle 16,30, alla biblioteca di Carpineti.

Giuliana Sciaboni