I migliori auguri a Giovanni e Rosanna per il 64esimo anniversario di nozze

Uniti in matrimonio dall’allora parroco della Pieve di Paullo di Casina il 26 ottobre 1959, Giovanni Bianchi (85 anni) e Rosanna Fornirli (87 anni) hanno appena festeggiato il loro 64esimo anniversario di matrimonio (foto). A Reggio città hano gestito prima il Circolo del Casino in via Gabbi, poi il Circolo CRIP di via Farini. Quindi sono tornati a Casina e, a metà degli anni ottanta hanno rilevato il bar della Maria di Sordiglio: in breve l’hanno trasformato nella trattoria "Da Gianni" e poi, con l’ingresso del figlio Marco, il locale è diventato "Tortelloterapia". Una lunga vita di coppia e di lavoro, quella trascorsa insieme da Giovanni e Rosanna, a cui vanno gli auguri della comunità di Casina.

s.b.