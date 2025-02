I mille km del ’popolo Nomade’

E’ iniziato ieri il Nomadincontro a Novellara, con i primi concerti, come sempre arricchiti da esposizioni, visite ai luoghi storici e culturali della cittadina della Bassa, con la possibilità di trascorrere un fine settimana immersi nel "mondo nomade" radunando appassionati di ogni età. Sono fans della musica che arrivano da tutto il nord e centro Italia, dalla Sardegna, dal Sud, con gruppi dalla Sicilia e perfino dalla Puglia. Tra loro anche una comitiva giunta dal Salento, guidata da Franco Scorrano, impegnata ad ufficializzare il loro gruppo come vero e proprio Nomadi Fans Club. Tra loro c’è chi segue i Nomadi dai tempi di Augusto Daolio e che dal 2008 partecipa al Nomadincontro.

Ancora una volta il centro dell’attenzione è puntato sul teatro tenda allestito nel parco accanto alla storica rocca municipale, dove è possibile visitare non solo il Museo Gonzaga, ma anche una mostra allestita in sala civica e intitolata "Storie, disegni e parole di Augusto", con opere di Daolio.

A intrattenere il pubblico, ieri in biblioteca, anche il concerto "Un solo sogno la liberta!", viaggio tra la storia di Augusto e dei Nomadi con Salvo Giordano e Pierpaolo Bacchi. Poi, in serata, il primo concerto dei Nomadi.

E oggi si ricomincia. Alle 11 a teatro la presentazione del libro con cd "Soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio" di Beppe Carletti con Marco Rettani. Alle 12,30 nell’area ristoro del teatro tenda il firmacopie del libro "Il pallone, il bar, un juke box" con Yuri Cilloni e Massimo Vecchi dei Nomadi. Alle 14 via alle esibizioni musicali con cantanti emergenti, alle 16 sul palco arrivano gli ospiti, con l’assegnazione di un contributo di "Augusto per la vita" per la ricerca oncologica, a Gildo Claps (Fondazione Penelope) va Premio Augusto Daolio, mentre Andrea Agresti (Le Iene di Italia Uno) ritira il premio "Uno come noi", esibendosi pure come cantante sul palco. E il campione paraolimpico Oney Tapia ricevere il premio "Nomade dell’anno". Infine, il secondo concerto dei Nomadi a chiudere la giornata e la due giorni di festa.

Antonio Lecci