I mille successi del compleanno di Elvis

Da ieri sono disponibili le prime versioni fisiche di "Buon compleanno Elvis 1995-2025" di Luciano Ligabue nelle varie versioni: standard edition e deluxe box in cd, nadke doppio lp, new mix doppio lp gold e new mix doppio lp red limited & signed edition. Mentre il 25 aprile è attesa l’uscita del Super deluxe box. Oltre sei ore di musica in una opera omnia contenente sette dischi realizzati per i 30 anni di "Buon compleanno Elvis".

I vari formati contengono le nuove versioni Naked + Tales (un’edizione spogliata del disco con le versioni riviste in chiave intima, accompagnate da un racconto audio, traccia per traccia, di Luciano Ligabue), New Mix (nuovi mix e nuovi edit), Demos & Rarities (inediti, demo e versioni alternative), nei teatri 2024 (otto tracce di "Buon Compleanno Elvis" eseguite nel tour dei teatri "Ligabue in teatro-Dedicato a noi") e Remastered 2025 dell’album originale.

Dal 25 aprile sarà disponibile "Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (Super Deluxe Box)" contenente i sei dischi già presenti nel Deluxe Box a cui si aggiunge un settimo disco, Live ‘95, il doppio Lp Gold "Buon Compleanno Elvis (New Mix)", il 7" di "Certe notti", il Booklet con foto inedite, il poster, il pass laminato, i biglietti e il tour book originale 1995, tre plettri, due patch e gli occhiali "Elvis". Infine, un ottavo disco esclusivo che verrà annunciato nei prossimi mesi e spedito nel mese di settembre.

E non è finita: presto uscirà "Buon Compleanno Elvis (Demos & Rarities)" (doppio LP).

Sono disponibili in digitale "Buon Compleanno Elvis Naked+Tales" e l’Ep "I ragazzi sono in giro" con le nuove versioni New Mix, Naked+Tales e Demo. Mentre cresce l’attesa per "La notte di certe notti", i due eventi promossi da Friends&Partners e ZooAperto.

Il 21 giugno il rocker di Correggio, com’è noto, tornerà sul palco della Rcf Arena di Reggio a 20 anni dal primo concerto a Campovolo per celebrare coi fans i 30 anni di "Certe notti".

E si continua alla Reggia di Casera il 6 settembre quando, per la prima volta, uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da sfondo al primo grande evento al sud della carriera del Liga.

Un evento nell’evento, che è destinato a essere ricordato a lungo dagli appassionati del rock.

Antonio Lecci