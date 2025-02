I miti dell’Appennino diventano uno show

È un appuntamento da non perdere quello di domenica 16 febbraio alle 18 al teatro San Prospero: il collettivo musicale Arcuntara e lo storyteller Francesco Lenzini (nella foto) metteranno in scena “Il canto della leggenda”, un concerto spettacolo sui miti e le leggende del nostro Appennino.

"Un progetto artistico - spiegano i protagonisti - che valorizza in modo inedito e anticonvenzionale il patrimonio di racconti e storie ancestrali tramandate per secoli sui nostri monti e rese nuovamente vive attraverso la sintesi del brano musicale. Storie e leggende si traducono infatti in pezzi di un cantautorato colto che attinge da differenti generi musicali e suggestioni sonore e che ha dato vita ad un omonimo album (Radicimusic Records)".

Lo spettacolo prevede l’esecuzione dei brani originali scritti e musicati da Francesco Boni e interpretati dalla voce di Chiara Pelloni, accompagnata da Giorgio Genta (chitarre), Daniele Incerti (tastiere) ed Edoardo Ponzi (percussioni).

Ad introdurre le canzoni attraverso una cornice narrativa sarà Francesco Lenzini, performer noto al pubblico reggiano, che prenderà per mano il pubblico alla scoperta delle storie che hanno ispirato i testi delle canzoni ricollegandoli alla cultura del folklore del nostro Appennino.

Circa un’ora e un quarto di spettacolo, adatto agli amanti dell’Appennino di tutte le età, desiderosi di ritrovare le antiche storie perdute del mondo rurale e dei suoi riti in una cornice inedita e accattivante.

Ingresso 14 euro.Info e prenotazioni: whatsapp 3421791236.e. g.