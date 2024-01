I monologhi di ’Ferite a morte’ sul tema della violenza sulle donne

Oggi alle 17 al teatro Herberia a Rubiera va in scena "Ferite a morte", un reading teatrale con accompagnamento musicale che la compagnia teatrale mantovana ’I Gotturni’ presenta al pubblico traendo dall’opera letteraria di Serena Dandini. I monologhi di "Ferite a morte", che vengono dedicati al tema della violenze sulle donne, parlano di delitti annunciati, degli omicidi di donne da parte degli uomini che avrebbero dovuto amarle e proteggerle. Non a caso i colpevoli sono spesso mariti, fidanzati o ex, una strage familiare che, con un’impressionante cadenza, continua tristemente a riempire le pagine della nostra cronaca quotidiana. Dietro le persiane chiuse delle case italiane si nasconde una sofferenza silenziosa e l’omicidio è solo la punta di un iceberg di un percorso di soprusi e dolore che risponde al nome di violenza domestica. Nella versione proposta da ’I Gotturni’, alle letture si alternano esecuzioni di canzoni "al femminile". Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, viene proposto nella convinzione "che si debba continuare a fare rumore". Intervengono anche le volontarie di NonDaSola.