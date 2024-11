I monologhi musicali di Eugenio Finardi

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena "Voce umana" uno spettacolo di e con il noto cantautore Eugenio Finardi, con la partecipazione di Giuvazza Maggiore. Lo spettacolo consiste in una serie di quadri, episodi composti da un monologo ed una canzone. Ogni quadro sviluppa una narrazione, una riflessione o un aneddoto che porta a un brano musicale pertinente, eseguito da voce e chitarra.

La novità che impreziosisce lo spettacolo è l’anteprima assoluta di qualche brano inedito che anticipa l’uscita del nuovo concept album di Finardi, prevista in primavera. La narrazione primaria che lega i vari quadri è un racconto imperniato sul potere della voce: la voce che incita, quella che placa, quella che inquieta e quella che lenisce.

Le voci degli amici con cui l’autore ha condiviso cinque decenni: Demetrio Stratos, Battiato, Alice, Fabrizio… Il tutto creando un percorso emozionale in crescendo, scandito dai brani più conosciuti ma anche da riflessioni sui temi che da sempre intrigano l’umanità. Una rappresentazione in cui non mancano elementi come la spiritualità, il caso, il senso, l’amore… Sono tanti i successi discografici di Finardi: in molti ricordano brani come "Musica ribelle" e "La radio", ma anche la celebre "Extraterrestre", all’interno dell’album che contiene pure "Cuba", senza dimenticare "15 bambini".