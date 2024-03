I musei restano aperti. Ci sono le visite guidate

Per chi resta a Reggio città nel weekend pasquale, c’è la possibilità di trascorrere qualche ora a contatto con storia, cultura, tradizioni e scienza, grazie alle visite ai vari musei ed esposizioni aperte anche oggi e domani. Palazzo dei Musei, sede dei Musei Civici di via Spallanzani, resta a disposizione a Pasqua e Pasquetta dalle 10 alle 18.

E ogni domenica è possibile effettuare una visita guidata prenotando al tel. 0522-456816 (negli orari di apertura dei Musei) o scrivendo a museireggio@socioculturale.it

Il costo per la visita guidata è di 5 euro per persona con un minimo 7 partecipanti oppure 35 euro forfettari. I visitatori possono ammirare la storica sede le raccolte di archeologia, etnografia, storia dell’arte e storia naturale. La Galleria Parmeggiani di corso Cairoli è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche a Pasqua e Pasquetta, con visita guidata oggi alle 16, senza prenotazione. Stessi orari per il Museo del Tricolore di piazza Casotti, con visita guidata oggi alle 11. Il Museo della Psichiatria di via Amendola è aperto oggi dalle 15 alle 18, con visita guidata alle 16. Il museo nasce dall’ex manicomio San Lazzaro: il padiglione Lombroso, in particolare, è stato trasformato in Museo della psichiatria. Per quasi un secolo luogo di dolore e costrizione, il museo permette ora di evocare la particolare atmosfera che lo ha caratterizzato. Il Mauriziano, dimora storica dell’Ariosto, apre oggi e domani dalle 15 alle 19. L’ingresso ai vari musei è gratuito, mentre è a pagamento la visita guidata. Maggiori informazioni su www.musei.re.it a.le.