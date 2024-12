I Musical Project accendono il Natale

Con il concerto dei Musical Project è stato ufficialmente acceso l’altra sera l’albero di Natale in piazza Mazzini a Guastalla, dopo il rinvio per maltempo. I Musical Project si esibiranno anche il 26 dicembre alle 17 al Ruggeri con il concerto di Natale. Intanto, stasera alle 21 in teatro è in programma "Musiche e immagini per sognare", promosso da Banca Generali, con alcune celebri colonne sonore eseguite dal CineClassic Trio. Le musiche si fondono con le immagini dei film, proiettate in teatro, creando grande suggestione.