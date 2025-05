I Nas sequestrano 26 kg di prodotti in un locale

Più di 4.000 euro di sanzioni e oltre 26 chili di alimenti da fornocongelati sequestrati. È questo il bilancio dei controlli condotti nel pomeriggio di lunedì in un esercizio pubblico nei pressi del centro di Reggio, durante un’operazione congiunta di Carabinieri, Nas, Ispettorato del Lavoro e Polizia.

Nel locale, gli ispettori hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e la presenza di alimenti, sia dolci che salati, in cattivo stato di conservazione, privi delle indicazioni obbligatorie per la tracciabilità. Il titolare è stato multato per 2.000 euro e segnalato all’Ausl. A questi si sono aggiunti oltre 2.200 euro per la mancata formazione dei dipendenti e un impianto di videosorveglianza non segnalata.