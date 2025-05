I ’nasi rossi’ in municipio: "Abbiamo bisogno di voi"

I ‘nasi rossi’ entrano in sala Tricolore, mai così colorata, per essere celebrati come si conviene. È il loro giorno, un’occasione di incontro con sindaco e cittadinanza per i clown volontari delle associazioni della Federazione Vip (Viviamo in positivo), Italia odv, per presentarsi. La pacifica invasione inizia in centro, con una Taranta fra la folla del sabato in ‘vasca’, si mescola alla biciclettata dei bambini di Reggio Narra, prosegue in piazza Prampolini, "Venite a conoscerci", urlano, per fare ingresso in sala, il momento dell’ufficialità con l’attribuzione del Primo Tricolore al gruppo e i ringraziamenti per un costante e amorevole impegno nei confronti delle persone che soffrono. Un entusiasmo trascinante che coinvolge anche Marco Massari. "Vedo tanti nasi rossi, è la festa del vostro 21° compleanno – si rivolge ai volontari il primo cittadino –. Sento i vostri valori vicini. L’importanza di portare un sorriso sia nei reparti ospedalieri sia in tante altre realtà, dove si respira sofferenza. Con spirito di vicinanza e solidarietà andate a contrastare uno dei problemi centrali della nostra società, la solitudine. Abbiamo tutti bisogno di contatti, anche fisici. Voi date sollievo in momenti difficili, fate sentire tutte le persone parte di una comunità. I vostri simboli oggi entrano nella sede del consiglio comunale".

Un’attestazione di autorevolezza per i tanti esponenti del movimento, che recano conforto in ospedale, nella casa circondariale, al Cra - pensionato San Giuseppe, alla Casa San Pellegrino per anziani, ai Girasoli, Rsa di Albinea e Hospice Madonna dell’Uliveto, che, dicono, "ha un peso specifico diverso dal resto del mondo e mette a tu per tu con una parte della vita da cui siamo abituati a scappare". "Sono emozionato – esordisce Mr. Magoo –. La sua attenzione, sindaco, alle promesse fatte e al dialogo è una manifestazione concreta di vicinanza. A nome mio e di tutti i clown desidero ringraziarla, nell’auspicio di continuare insieme, con fratellanza e cooperazione". Puppa, la memoria storica dei clown Vip, ha iniziato a 24 anni, buttandosi. È lui ad aver creato l’associazione. I ‘nasi rossi’ affrontano una formazione, allenamenti. "Tornando più ricchi di quando siamo usciti di casa", aggiunge Magoo. Giancarlo Gargano, direttore di Maternità Infantile al Santa Maria Nuova, annuncia una bella notizia: "La procedura è alla stretta finale, dopodiché i ‘nasi’ potranno entrare nelle stanze di Maternità infantile. Crediamo nella bontà del progetto, e questo è solo un preludio. Al Mire. Porteremo un modello assistenziale nuovo, centrato sui bisogni della famiglia e dei bambini".