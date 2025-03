I negozi sfitti dei comuni diventano vetrine di eccellenze territoriali

I sei comuni della Pianura Reggiana lanciano "Vetrine del Tempo", un’attività all’interno del progetto "Pianure al Centro" che coinvolge i Comuni di Campagnola, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, e che avrà per protagoniste le vetrine degli spazi commerciali sfitti. Le vetrine non utilizzate saranno trasformate in spazi espositivi dedicati alla storia, ai segreti e alle eccellenze del territorio. Attraverso installazioni tematiche che daranno vita a un itinerario diffuso, si vuole raccontare la ricchezza culturale e identitaria delle comunità, rendendo i centri storici ancora più vivi e attrattivi.

Nei giorni scorsi, i referenti dei Comuni e il Team di @Expirit (che curerà l’iniziativa), hanno dato ufficialmente il via ai lavori con un sopralluogo nei centri storici per definire gli step operativi dell’iniziativa. Sono diversi i Comuni che stanno cercando di far fronte a situazioni di degrado e di chiusura di negozi attraverso iniziative culturali e artistiche che possano migliorare almeno l’aspetto estetico dei centri storici, coprendo soprattutto vetrine di spazi non più utilizzati.