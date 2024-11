"I negozi sono più convenienti"

"Online vai sempre sul sicuro –dice Denise Mitarotondo–, ma se so che quel prodotto si può trovare anche in negozio allora preferisco acquistare in loco". E racconta che la sorella, che frequenta l’artistico, doveva comprare diversi materiali per l’ora di arte: "Abbiamo comparato i prezzi delle cartolerie e di Amazon; in realtà nei negozi questa tipologia di merca è venduta a meno rispetto all’e-commerce. Spesso nelle piccole attività locali si risparmia, anche se non si direbbe". Poi, per Mirarotondo, anche l’ottica fa la sua parte: "Ci sono certi negozi così belli che ti invogliano all’acquisto. Non è poco". Un esempio sono i libri: "Non acquisterei mai un testo in formato digitale, a me i libri piace sfogliarli".