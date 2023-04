I no vax imbrattano la sede Cgil "Attacco vile e ingiustificabile"

"Nazisti con i vaccini, assassini". I no vax alzano il tiro. Un gruppo di almeno tre persone si è presentato nel cuore di Reggio, in via Roma, presso la sede della Cgil per imbrattarne le vetrine ed il muro circostante con scritte di quel tenore. Il tutto intorno alle 3 della mattina di mercoledì. Sull’accaduto sta indagando la Digos reggiana, che assieme alle Volanti, si è immediatamente presentata presso la sede della Cgil per prendere contatto con gli esponenti del sindacato e iniziare l’indagine, partendo dalle telecamere di videosorveglianza della sede del sindacato e pure di quelli degli esercizi vicini e della stessa via.

Ma a scuotere l’anima profonda del sindacato è il significato politico di un gesto del genere ed il fatto che siano andati proprio ‘in casa loro’ a farlo.

La risposta è stata spontanea, ferma, e decisa. Si è formato un presidio nella prima mattinata di ieri proprio davanti alla sede di via Roma. Almeno una cinquantina di militanti: un ‘richiamo’ cui nessuno che abbia a cuore il sindacato ha pensato di sottrarsi.

"Terremo la schiena non dritta, drittissima, di fronte ad un attacco vigliacco e ingiustificabile – ha dichiarato, duro, il segretario provinciale della Cgil Cristian Sesena –. È uno stillicidio che prosegue sul nulla e che crea dei danni collaterali ingenti, perché si imbratta un edificio storico. Per dare visibilità a un tema che non esiste più. Sia chiaro: non ci faremo intimidire; faremo tutto ciò che è necessario per riportare la nostra sede ad essere bella e accogliente come era prima, ed esprimiamo la massima fiducia nei confronti delle forze dell’ordine perché assicurino alla giustizia chi ha commesso questo gesto esecrabile".

Il questore di Reggio, Giuseppe Ferrari, si è messo in contatto con il segretario Sesena per assicurargli il pieno appoggio della Polizia di Stato e che le indagini sono partite immediatamente. In via Roma era presente anche il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, in rappresentanza di vari sindaci della provincia: "Speriamo abbiano finito la vernice! – attacca il primo cittadino rubierese -. Le sedi sindacali sono luoghi storici che meritano il massimo della cura e dell’attenzione. Questo è un atto vile, da condannare fermamente. La speranza è che questa moda di imbrattare luoghi importanti della città finisca e che gli autori, dopo aver chiesto scusa e invitati a pulire, si facciano vedere da uno bravo…". Assieme a Cavallaro, presente anche l’assessore Lanfranco De Franco che ha portato il sostegno dell’amministrazione comunale: "Un attacco vile nei confronti di un soggetto che ha come suo punto di riferimento la difesa dei diritti dei lavoratori. Atti simili in città si stanno ripetendo con frequenza. È il segnale che non bisogna abbassare la guardia".

Più tardi, in mattinata, ha portato il suo sostegno anche il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, che sottolinea come "Qualcuno (a tre anni dalla pandemia, ndr) continua incredibilmente a cercare di riportare indietro le lancette della storia paragonando al nazismo l’impegno e lo sforzo di tutto il sistema socio-sanitario, del terzo settore, di sindacati e associazioni di categoria, di imprese e lavoratori, di forze dell’ordine, istituzioni e dell’intera comunità, reggiana e non solo".

Solidarietà arriva anche dalla politica. Dal segretario provinciale del Pd, Massimo Gazza che si scaglia contro "Gli squadristi dalle W cerchiate che colpiscono di notte, a volto coperto, compiendo atti vandalici e intimidatori con deliranti messaggi no vax", e dall’onorevole Ilenia Malavasi (PD), che sottolinea come: "La sede di un sindacato - luogo fisico di libertà e democrazia - diventi punto di incontro a difesa dei valori che esso rappresenta. La mia solidarietà va al segretario Cristian Sesena e a tutti gli iscritti Cgil Reggio Emilia per questi vergognosi attacchi"

Nicola Bonafini