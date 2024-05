I nodi del centro storico. La ricetta di Massari: "Park Vittoria da usare per la sosta a rotazione"

Il centro storico soffre. E una delle soluzioni principali passa da un deciso intervento sui parcheggi. È quanto ha ribadito Marco Massari, candidato sindaco per il centrosinistra, fornendo la sua personale ricetta per curare l’esagono, contenuta nel programma elettorale elaborato in vista delle amministrative dell’8-9 giugno.

"La sofferenza del centro storico è figlia di una crisi delle tradizionali funzioni del cuore delle nostre città – ribadisce l’ex primario – E tra i temi, l’accessibilità è quello che va affrontato subito". Nello specifico, partendo da due parcheggi storici: "Vogliamo riqualificare quello della caserma Zucchi, ovvero il principale punto di sosta alle porte del centro, per renderlo meglio fruibile, illuminato e attrattivo". Prima di passare all’altro grande monumento rievocato in ogni campagna elettorale: "Occorrere recuperare anche il parcheggio dell’ex-gasometro, oggi poco utilizzato perché degradato e di cui è aperto solo un piano". Salvo concludere con un tema scottante per le amministrazioni Dem, ovvero "il parcheggio sotterraneo di Piazza della Vittoria: credo sia necessario verificare la possibilità di utilizzarlo a rotazione per la sosta". Un progetto che venne realizzato dalla giunta Delrio ed ereditato dal primo cittadino uscente Vecchi. E che venne criticato aspramente soprattutto dal MoVimento 5Stelle che oggi è in coalizione col centrosinistra di Massari.

Sull’accessibilità, il programma elettorale del 64enne candidato sindaco si sofferma anche "sui mezzi pubblici, che devono servire meglio il centro storico. Inoltre è importante potenziare la mobilità sostenibile come bici elettriche, car sharing o box per il deposito bici". Nel piano di Massari però ci sono altre due tematiche di riferimento per quanto riguarda l’esagono: il problema abitativo e la sicurezza. Partendo dal primo, "occorre riportare i residenti in centro, garantendo nuove funzioni come presidi sanitari, sedi universitarie e spazi di co-working, e non da meno valorizzare Reggio come destinazione turistica e più in generale di attrazione". Mentre grande spazio viene dedicato al tema sicurezza: "Riteniamo che una città più sicura sia una città più viva e attrattiva, ma vale anche il contrario. Si nutre anche di welfare, di progetti sociali i qualità, di investimenti in operatori di strada che lavorano per integrare e reinserire soggetti in condizioni di marginalità".

Per poi tornare sulla zona stazione, tema che aveva già infuocato la campagna elettorale: "Intanto devo precisare che in tutte le stazioni d’Italia accade la stessa cosa – conclude Massari, parlando delle problematiche del quadrilatero reggiano – È la certificazione del fallimento della Bossi-Fini, dei decreti sicurezza e delle politiche nazionali di accoglienza e sicurezza. I sindaci si devono impegnare a garantire più decoro ma il governo deve fare la sua parte, adeguando gli organici delle forze dell’ordine in primis".

ste. c.