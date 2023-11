I nodi di viabilità e infrastrutture. La sindaca si confronta con Corsini

Soluzioni per risolvere alcune criticità su viabilità, infrastrutture, commercio, sviluppo economico, lavoro e formazione. Ieri mattina a Guastalla i rappresentanti dell’amministrazione comunale, con il sindaco Camilla Verona, hanno incontrato gli assessori regionali Andrea Corsini e Vincenzo Colla, con la presenza dei sindaci dell’Unione Bassa Reggiana, dirigenti di Unindustria e del locale Centro formazione professionale.

Si è affrontato un argomento che rappresenta un annoso problema che, quasi quotidianamente, viene segnalato da tanti cittadini: il traffico all’ingresso sud di Guastalla, in particolare in via Sacco e Vanzetti, dove negli orari di punta si formano lunghi incolonnamenti, favoriti pure dalle chiusure di passaggi a livello. Sono state valutate soluzioni per bypassare proprio il problema dei passaggi a livello, di cui cercherà di fornire risposte nei prossimi mesi. Previsti pure interventi nelle zone industriali dei vari Comuni della Bassa, con una cartellonistica unificata e videosorveglianza integrata. E’ stato pure chiesto un potenziamento della scuola Cfp, anche attraverso nuovi laboratori e stage da svolgere direttamente nelle aziende.

a.le.