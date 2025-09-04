I Nomadi tornano nella loro Bassa: "Reggiolo per noi è speciale"

I Nomadi tornano a casa per un concerto dal sapore evocativo, per un altro mix di emozioni tra passato e presente. Eccoli qui, più tenaci ed energici che mai.

Domani (venerdì 5 settembre), al parco dei salici di Reggiolo, la band di Novellara farà tappa a pochi chilometri da casa per una vera e propria festa della musica. Tre generazioni di fan riunite per celebrare il gruppo musicale più longevo d’Italia.

Oltre 60 anni di carriera, da quella notte del remoto 1963 in cui il compianto e indimenticabile Augusto Daolio, l’amico inseparabile Beppe Carletti e gli altri, vennero scritturati in un bar di Riccione per intrattenere bil pubblico; dalle serate nelle balere emiliane, all’incontro con Guccini, con il Dalai Lama, ai viaggi benefici in giro per il Pianeta.

Si sono dati il cambio in molti, qualcuno non c’è più, ma la rivoluzione portata nel pop-rock di casa nostra è ancora attuale. Prova lampante, gli innumerevoli concerti sold-out in giro per la Penisola, i raduni, i tributi e i dischi che continuano a catalizzare il loro pubblico.

"Lo spettacolo di Reggiolo è una data speciale per noi – spiega Beppe Carletti –. In quel paese c’era una discoteca chiamata ‘Due Stelle’, proprio lì, uno degli ultimi concerti con Augusto ancora con noi".

Già, il ’Due Stelle’, mecca della musica, ancor prima del mitico Marabù. Secondo le cronache, le maggior i star nazionali e internazionali, passavano da Reggiolo per concerti storici, da Donna Summer, a Lucio Battisti, per uno dei suoi rarissimi concerti in Emilia Romagna, nell’agosto del 1969. E mentre il popolo nomade attende l’ennesima occasione per farsi invitare da Beppe e compagni a seguirli in un lungo viaggio musicale nel tempo, le sorprese non finiscono qui. "Sta per uscire un doppio live", racconta Carletti.

Informazioni: 0522/934906, prevendita TicketOne, nomadi@nomadi.it