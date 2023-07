"I nostri boschi sono a rischio" Il Parco vara un nuovo progetto

Filiera forestale in Appennino: il Parco Nazionale si è candidato a un innovativo progetto sul bando per le filiere forestali emanato dal Ministero dell’Agricoltura. L’idea è quella di creare filiere fra proprietari di boschi, imprese utilizzatrici e trasformatrici, pubbliche istituzioni allo scopo di creare prodotti forestali, prevalentemente legnatico, non per scopi energetici (legna da ardere). Il progetto che vede coinvolti ben 24 soggetti (Parco nazionale, Università di Milano, CNR, quattro unioni di comuni coinvolte, Parma, Reggio Emilia, Lunigiana e Garfagnana, quattro comuni, tre imprese e 1dieci usi civici) è stato possibile grazie alla presenza sul territorio del gruppo di certificazione coordinato dal Parco Nazionale dell’Appennino per la vendita dei crediti di sostenibilità che metterà a disposizione circa 20mila ettari di foreste pianificate e doppiamente certificate. Alla remunerazione dei servizi eco-sistemici si aggiungerà così una nuova opportunità per i partner del gruppo di certificazione: commercio dei prodotti legnosi. Le due azioni sono integrate e sinergiche per l’adattamento e il contrasto del cambiamento climatico: l’azione sui crediti di sostenibilità favorirà il miglioramento strutturale delle foreste e l’accumulo del carbonio negli ecosistemi naturali; l’azione per le filiere forestali servirà invece a stoccare il carbonio nei manufatti realizzati e a limitare così l’importazione in Italia del legname da altri paesi, in modo che non vengano ulteriormente compromesse le risorse naturali dell’appennino. "Siamo in un momento difficile,- afferma il Direttore del Parco Nazionale, Giuseppe Vignali – in quanto il cambiamento climatico sta mettendo sotto pressione i nostri boschi, non c’è tempo da perdere. Il rischio è incombente: proprietari e imprese, devono collaborare per salvaguardare il capitale naturale del nostro Appennino".

Settimo Baisi