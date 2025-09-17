I nostri ’Carlini d’Oro’. Il fondatore Bellocchi. Il veterano Baisi. Gli occhi di Mamo e Steve

Storia, emozioni, immagini. Giornalisti e fotografi hanno fatto grande il Carlino di Reggio portandolo nelle case di tutti. Con diversi ruoli, ma con lo stesso cuore. Ecco i destinatari del prestigioso riconoscimento del ‘Carlino d’oro’, consegnato ieri.

LISA BELLOCCHILa redazione reggiana ha visto passare, dalla sua fondazione, decine e decine di giornalisti. Noi, per deformazione professionale, siamo abituati a pensare all’oggi, all’immediatezza. Ma quando sfogliamo le vecchie edizioni cartacee – rigorosamente in bianco e nero - non possiamo non avvertire tutto il peso di un’eredità importante: se siamo qui, lo dobbiamo al patrimonio di credibilità che ci è stato consegnato. La nostra redazione nasce nel 1942 grazie a Ugo Bellocchi. Lo ricordiamo, con profonda riconoscenza, con questo omaggio alla figlia e collega Lisa.

SETTIMO BAISIUn veterano. Un giornalista capace di attraversare i decenni sempre col sorriso e la curiosità di un ragazzo di 94 anni. Settimo Baisi, con la sua voce profonda ed educata, che tradisce un passato radiofonico, è il garbo che diventa persona, è la nostra certezza quotidiana, è la roccia della montagna che non teme il trascorrere del tempo. Un esempio per tutti noi.

MARCO MORATTISTEFANO ROSSINel mondo dei giornali ci sono figure che, più di altre, non hanno orari. Sono i fotografi. Perché un’immagine di cronaca non aspetta. O corri subito o è troppo tardi. Ringraziamo Marco Moratti e Stefano Rossi per la loro quarantennale dedizione al Carlino, per i pranzi e le cene interrotte, per i rischi che hanno corso per informare chi legge, per l’umanità che ha sempre contraddistinto il loro lavoro, per l’esemplare professionalità.