"I nostri giovani, che spettacolo"

"Sono molto soddisfatto perché siamo ripartiti alla grande dopo la sosta e non era scontato, ma lo sono doppiamente per il modo in cui la squadra ha giocato. I ragazzi hanno dato spettacolo, coinvolto il pubblico e anche i nostri giovani come Grant, Gallo e il solito Faye si sono messi in mostra e hanno giocato minuti importanti. Complimenti per la vittoria con Sassari… Avanti tutta!".

Con il solito entusiasmo che lo contraddistingue, Graziano Sassi – socio e consigliere della Pallacanestro Reggiana – elogia il collettivo di Priftis e in particolare sottolinea il contributo di chi, come Grant ma soprattutto Gallo, fin qui aveva avuto meno spazio. Proprio il play italiano classe 2004 era stato citato da Coldebella in una recente intervista: "In allenamento sta lavorando tanto e bene e in questa seconda parte di stagione ci piacerebbe, se sarà possibile, coinvolgerlo un po’ di più, perché se lo merita. Sta crescendo molto".

A dire la verità, qualche occasione lo staff biancorosso gliel’aveva già concessa, ma Gallo non era stato capace di coglierla al meglio. Con Cremona, vista l’assenza di Winston, il tecnico greco lo aveva tenuto in campo 14 minuti, ma la risposta era stata negativa (0/3 da 2 e 0/3 da 3 e -5 di valutazione). Anche nelle Final Eight di Coppa Italia aveva messo piede in campo per un’azione difensiva, ma il suo avversario diretto gli era scappato ed era andato a segnare in ‘backdoor’.

Con Sassari, invece, seppur a partita già decisa, ha giocato con convinzione e ha dato dimostrazione del suo grande potenziale (5 punti, 2 assist e 1 rimbalzo in 7’). Per Grant il discorso è invece un po’ diverso, perché l’ala classe 2002 ha più esperienza rispetto al compagno, visto che è al terzo campionato tra i professionisti (il secondo a Reggio e prima c’era stata la Bundesliga), ma la similitudine sta nel potenziale ancora ‘inespresso’ che andrà tirato fuori con un lavoro ad hoc e tanta tanta pazienza da parte di tutti.

Poi, una volta messe assieme tutte le componenti tecniche, la differenza la faranno l’attitudine e la capacità di potersi rendere utili anche in quelle partite in cui magari non si riesce a fare canestro. Entambi, infatti, hanno doti fisiche e atletiche eccezionali che stanno alla base del basket moderno. Come ha detto giustamente Sassi: avanti tutta.