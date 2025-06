"I nostri ragazzi in balia dei bulli"

Sono sempre più numerose le famiglie preoccupate da una situazione che da settimane vede protagonisti alcuni ragazzini adolescenti, autori di comportamenti aggressivi e violenti, attuati su loro coetanei. Secondo quanto riportato da genitori di alcune delle giovanissime vittime, il gruppetto in questione attuerebbe atti di bullismo e violenza (soprattutto verbale), fermando coetanei, chiedendo loro del denaro, talvolta mettendo direttamente le mani in zainetti e tasche dei malcapitati, chiedendo i loro cellulari e arrivando anche a spintoni e minacce se si ricevono dei rifiuti o se vengono ignorati.

Accade in varie zone della cittadina: i parchi Primavera e Daolio, la zona del Borgonovo, il piazzale della stazione e l’area piscine. "Dopo un paio di furti di pochi euro – racconta una mamma – ho deciso di rivolgermi alle forze dell’ordine, scoprendo che avevano già numerose simili segnalazioni. Qualche episodio si sarebbe verificato anche a scuola. Mia figlia è talmente spaventata da tale situazione che ha paura ad uscire di casa. Ci è stato detto che la loro età è talmente bassa che non sarebbero punibili penalmente, se non in caso di reato molto grave. Ma dobbiamo attendere che commettano qualcosa di drammatico perché si possano adottare adeguate soluzioni per bloccare questo fenomeno?". Alcuni genitori hanno segnalato i fatti anche a livello politico, mobilitando i consiglieri di opposizioni del gruppo Novellara Democratica Civica, che ha già annunciato richieste di interventi alle istituzioni.

Antonio Lecci