I novant’anni dell’imprenditore Naborre Delia: "Simbolo di determinazione e spirito di sacrificio"

Naborre Delia, 90 anni appena compiuti, tra i fondatori della Fortlan-Dibi e figura chiave nella storia dell’industria reggiana, è "simbolo di una generazione di imprenditori che, con determinazione e spirito di sacrificio, ha costruito realtà solide e durature". Il suo compleanno è stato celebrato venerdì con una festa a sorpresa nella sede storica del Ghiardo di Bibbiano, riunendo familiari, colleghi, collaboratori e amici. La sorpresa è stata accolta con grande emozione dal festeggiato. Alla celebrazione hanno preso parte, oltre al sindaco Stefano Marazzi, anche il direttore generale di Unindustria Reggio Vanes Fontana e una delegazione della Reggiana (di cui Fortlan-Dibi è sponsor da anni), composta dal vicepresidente e direttore generale Vittorio Cattani e dal giocatore Lorenzo Libutti. Durante la festa, che si è chiusa con un bel brindisi, "sono stati condivisi aneddoti e ricordi che hanno evidenziato la dedizione e la passione di Naborre per il lavoro e per le persone che hanno contribuito al successo dell’azienda. I partecipanti hanno espresso gratitudine per il suo esempio e per l’eredità che continua a influenzare positivamente la cultura aziendale". Fondata da Naborre insieme al cugino Giacomo Delia ed ai fratelli Giovanni e Franco Brini alla fine degli Anni Sessanta, Fortlan-Dibi è diventata un punto di riferimento nel settore dell’isolamento termoacustico.

f. c.