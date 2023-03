I numeri ci danno ragione

di Saverio Migliari

E così saremmo ’i più mafiosi d’Italia’? Certo che no, non scherziamo. Anzi, il fatto che la nostra provincia abbia prodotto quasi il doppio delle interdittive di qualsiasi altra città dello Stivale (comprese le piazze storiche della crimalità organizzata) deve farci paradossalmente piacere. Perché qui, da un paio d’anni a questa parte, il vento è cambiato. Guidati da un timoniere come il prefetto Iolanda Rolli, che ahinoi ci saluterà tra un mese, abbiamo creato un sistema di controllo preventivo che potrebbe diventare modello nazionale. Tutto si regge sui protocolli firmati con le amministrazioni locali e il grande lavoro delle forze dell’ordine. E fortunatamente nessun ricorso al Tar potrà scardinare questo sistema.