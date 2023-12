I numeri turistici invernali sorridono ai monti. Presenze aumentate del 172% in Appennino

Buone notizie per il turismo invernale che – secondo uno studio di Lapam Confartigianato – ha registrato in Appennino il +172% di presenze nell’ultima stagione. A novembre 2023, le imprese del settore servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici prevedono di effettuare nei prossimi tre mesi 1.870 assunzioni nel reggiano, risultando lievemente in calo (-6,5%) rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, per Reggio la stagione invernale in corso supera i livelli pre pandemia: se si prende a riferimento il trimestre che va da novembre 2019 a gennaio 2020, le entrate recuperano e superano i livelli pre crisi di un 10%. Per esercenti e addetti nelle attività di ristorazione (cuochi, camerieri, personale di sala, ecc...) a novembre 2023 erano previste 520 assunzioni. Nel territorio reggiano, i mesi invernali di gennaio, febbraio, marzo e dicembre incidono per il 27,9% delle presenze turistiche (ossia dei pernottamenti) nell’intero anno. Da dicembre 2022 a marzo 2023, dato più aggiornato, si sono registrate più di 216mila presenze nella provincia. Il 77,8% dei pernottamenti corrisponde a turisti italiani. Ma l’associazione lancia il monito. "I servizi disponibili attraggono, ma bisogna investire. Le nostre montagne sono la destinazione invernale ideale per chi cerca emozioni sulla neve, ma anche momenti rilassanti ed esperienze diverse dalla città", ha detto Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam.