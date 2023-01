I numeri vincenti della sottoscrizione

A fine anno, come tradizione, nella sala consiliare della rocca sono stati estratti i biglietti della sottoscrizione a premi delle Botteghe della Rocca, l’associazione dei commercianti del paese. Il primo premio, un buono spesa di 300 euro, va al possessore del biglietto 7864. Un buono da 200 euro al biglietto 12615. Altri premi minori, con buoni da 100 e 50 euro, vanno ai numeri 6638, 6590, 8315, 13305, 12302, 12484, 11289, 11488 e 12816. Si tratta di un’estrazione diventata tradizione a Castelnovo Sotto, con i numeri distribuiti dai negozi del centro durante il periodo degli acquisti di fine anno, in vista delle festività natalizie. L’estrazione si svolge solitamente in occasione della festa del rogo del Vecchione, grande pupazzo in cartapesta, che si svolge nel centro storico del paese per dare l’addio all’anno vecchio e salutare quello che arriva, grazie all’Associazione del Castlein.