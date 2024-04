’I nuovi volti della mafia reggiana’ col prefetto e il giudice Caruso

· Stasera alle 18 nel foyer del teatro Pedrazzoli di Fabbrico si svolge l’iniziativa ’I nuovi volti della mafia nella Pianura Reggiana’, promossa dal Movimento Agende Rosse Rita Atria di Reggio Emilia e Provincia di Reggio, con la collaborazione dello Spi-Cgil lega di Fabbrico e associazione Libera, nell’ambito del XV° progetto di Memoria e Legalità che coinvolge i Comuni di Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, Campagnola. Il prefetto Maria Rita Cocciufa e il giudice Francesco Maria Caruso (foto), già presidente del collegio giudicante al processo Aemilia, occupandosi anche del processo in primo grado a carico di Paolo Bellini, parlano dell’importanza degli strumenti per combattere le mafie a fronte della loro influenza sull’economia del territorio. A seguire un buffet offerto da Coop Alleanza 3.0 a favore di una raccolta fondi per sostenere attività e progetti dell’associazione Libera.

· Al cinema Rosebud a Reggio stasera e domani alle 21 viene proiettato il film Scarface, pellicola del 1983 per la regia di Brian De Palma, proposto in versione originale e rimasterizzata con sottotitoli in italiano, nell’ambito della rassegna ’Cinema ritrovato’. Tony Montana (Al Pacino) tenta la scalata al potere nel mondo del narcotraffico. Mosso da un’ambizione smodata, finisce per cadere sotto il peso della sua tendenza autodistruttiva.

· All’università di viale Allegri a Reggio oggi alle 17,30 proseguono gli appuntamenti della Luc (Libera università del Crostolo) dedicati alla medicina narrativa, con Stefano Calabrese che parla de ’La biblioterapia’.

· Al centro culturale San Benedetto di Brescello stasera alle 21 la conferenza su ’Il lupo e la morte nell’aldilà etrusco delle origini: un esempio dal territorio reggiano’ di Roberto Macellari e Silvia Fogliazza. Ingresso libero.

a. le.